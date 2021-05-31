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Суперзвезда НБА демонстративно унизил эмблему соперника. Болельщик кинул в него бутылку
Кайри Ирвинг знает, как накалить обстановку
фото - usatoday.com
Звездный разыгрывающий Бруклина Кайри Ирвинг набрал 39 очков в четвертом матче серии первого раунда против Бостона (141:126), а его команда повела 3:1 и приблизилась к выходу в полуфинал Восточной конференции.
После матча Ирвинг демонстративно подошел к центру площадки и наступил на изображение Лепрекона Лаки, который является символом Селтикс.
Kyrie appeared to step on the Boston logo as he greeted his teammates at half court postgame.— ESPN (@espn) May 31, 2021
(via @yornoc74) pic.twitter.com/thcXjX15He
Поступок Ирвинга не остался незамеченным на трибунах. Один из болельщиков Бостона бросил в баскетболиста пластиковую бутылку. Его тут же арестовала полиция, а позднее стало известно, что мужчине пожизненно запретили посещать матчи Селтикс.
Стоит отметить, что Кайри Ирвинг выступал в Бостоне с 2017 по 2019 года.
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