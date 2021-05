Суперзвезда НБА демонстративно унизил эмблему соперника. Болельщик кинул в него бутылку

Звездный разыгрывающий Бруклина Кайри Ирвинг набрал 39 очков в четвертом матче серии первого раунда против Бостона (141:126), а его команда повела 3:1 и приблизилась к выходу в полуфинал Восточной конференции.

После матча Ирвинг демонстративно подошел к центру площадки и наступил на изображение Лепрекона Лаки, который является символом Селтикс.

Kyrie appeared to step on the Boston logo as he greeted his teammates at half court postgame.



(via @yornoc74) pic.twitter.com/thcXjX15He