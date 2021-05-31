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Суперзвезда НБА демонстративно унизил эмблему соперника. Болельщик кинул в него бутылку

Баскетбол
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Кайри Ирвинг знает, как накалить обстановку

Суперзвезда НБА демонстративно унизил эмблему соперника. Болельщик кинул в него бутылку

фото - usatoday.com

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Звездный разыгрывающий Бруклина Кайри Ирвинг набрал 39 очков в четвертом матче серии первого раунда против Бостона (141:126), а его команда повела 3:1 и приблизилась к выходу в полуфинал Восточной конференции.

После матча Ирвинг демонстративно подошел к центру площадки и наступил на изображение Лепрекона Лаки, который является символом Селтикс.

Поступок Ирвинга не остался незамеченным на трибунах. Один из болельщиков Бостона бросил в баскетболиста пластиковую бутылку. Его тут же арестовала полиция, а позднее стало известно, что мужчине пожизненно запретили посещать матчи Селтикс.

Стоит отметить, что Кайри Ирвинг выступал в Бостоне с 2017 по 2019 года.

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В статье: НБА Кайри Ирвинг Бруклин Нетс
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