Суперзвезда НБА демонстративно унизил эмблему соперника. Болельщик кинул в него бутылку

Звездный разыгрывающий Бруклина Кайри Ирвинг набрал 39 очков в четвертом матче серии первого раунда против Бостона (141:126), а его команда повела 3:1 и приблизилась к выходу в полуфинал Восточной конференции.

После матча Ирвинг демонстративно подошел к центру площадки и наступил на изображение Лепрекона Лаки, который является символом Селтикс.

Kyrie appeared to step on the Boston logo as he greeted his teammates at half court postgame.



(via @yornoc74) pic.twitter.com/thcXjX15He — ESPN (@espn) May 31, 2021

Поступок Ирвинга не остался незамеченным на трибунах. Один из болельщиков Бостона бросил в баскетболиста пластиковую бутылку. Его тут же арестовала полиция, а позднее стало известно, что мужчине пожизненно запретили посещать матчи Селтикс.

Стоит отметить, что Кайри Ирвинг выступал в Бостоне с 2017 по 2019 года.