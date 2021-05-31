Барселона Пустового проиграла в финале Евролиги

Анадолу Эфес в финале Евролиги в Кельне удержал победу над Барселоной и впервые стал триумфатором главного клубного турнира континента.

Самым ценным игроком Финала четырех стал разыгрывающий турков Василие Мицич, который в двух матчах против московского ЦСКА и Барселоны набирал по 25 очков.

Украинский центровой Барселоны Артем Пустовой в плей-офф Евролиги и Финале четырех на площадку не выходил.

Барселона – Анадолу Эфес 81:86 (22:15, 14:24, 22:26, 23:21)