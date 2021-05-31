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104 очка на троих: звезды Бруклина повторили рекорд НБА

Баскетбол
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104 очка на троих: звезды Бруклина повторили рекорд НБА

фото - cbssports.com

Новина українською

Бруклин накануне в четвертом матче серии первого раунда на выезде обыграл Бостон (141:126; 3:1).

104 из 141 очка Нетс набрали главные звезды гостей – Кевин Дюрант (42), Кайри Ирвинг (39) и Джеймс Харден (23).

Трио звезд Бруклина повторило рекорд НБА по результативности в плей-офф. Те же 104 очка в 1986 году набрали Доминик Уилкинс, Спуд Вебб и Рэнди Уитманн (Атланта), а также Джон Хавличек, Джо Джо Уайт и Дэйв Коуэнс в 1973 году (Бостон).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ирвинг после матча с Бостоном спровоцировал скандал.

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В статье: НБА Бруклин Нетс
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