104 очка на троих: звезды Бруклина повторили рекорд НБА

Бруклин накануне в четвертом матче серии первого раунда на выезде обыграл Бостон (141:126; 3:1).

104 из 141 очка Нетс набрали главные звезды гостей – Кевин Дюрант (42), Кайри Ирвинг (39) и Джеймс Харден (23).

Трио звезд Бруклина повторило рекорд НБА по результативности в плей-офф. Те же 104 очка в 1986 году набрали Доминик Уилкинс, Спуд Вебб и Рэнди Уитманн (Атланта), а также Джон Хавличек, Джо Джо Уайт и Дэйв Коуэнс в 1973 году (Бостон).