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Киев-Баскет повел в серии плей-офф Суперлиги

Баскетбол
(1 голосов)

Теперь киевлянам нужно сохранить преимущество

Киев-Баскет повел в серии плей-офф Суперлиги

Новина українською

БК Запорожье уступил дома Киев-Баскету в третьем поединке полуфинальной серии плей-офф Суперлиги Париматч - 83:91.

С первых атак соперники бросились в обмен результативными выпадами. В первой половине киевляне больше и метко бросали по кольцу, переигрывали хозяев под щитами.

Логическим следствием игрового доминирование киевлян стало 12-очковое преимущество по итогам первой половины.

По ходу третьей четверти преимущество киевлян достигало 17 очков. Впрочем запорожцам удалось вернуть интригу. К заключительной 10-минутки разница сократилась до шести очков.

Более сосредоточенными на последних минутах оказались киевляне, которые заставили запорожцев много фолить. Поэтому преимущество в заключительных атаках позволила Киев-Баскет завоевать вторую победу в серии и снова выйти вперед.

Суперлига Париматч
Плей-офф. 1/2 финала. матч 3

Запорожье - Киев-Баскет - 83:91 (19:23, 16:24, 25:19, 23:25)

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В статье: БК Запорожье БК Киев-Баскет
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