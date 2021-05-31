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Киев-Баскет повел в серии плей-офф Суперлиги
Теперь киевлянам нужно сохранить преимущество
БК Запорожье уступил дома Киев-Баскету в третьем поединке полуфинальной серии плей-офф Суперлиги Париматч - 83:91.
С первых атак соперники бросились в обмен результативными выпадами. В первой половине киевляне больше и метко бросали по кольцу, переигрывали хозяев под щитами.
Логическим следствием игрового доминирование киевлян стало 12-очковое преимущество по итогам первой половины.
По ходу третьей четверти преимущество киевлян достигало 17 очков. Впрочем запорожцам удалось вернуть интригу. К заключительной 10-минутки разница сократилась до шести очков.
Более сосредоточенными на последних минутах оказались киевляне, которые заставили запорожцев много фолить. Поэтому преимущество в заключительных атаках позволила Киев-Баскет завоевать вторую победу в серии и снова выйти вперед.
Суперлига Париматч
Плей-офф. 1/2 финала. матч 3
Запорожье - Киев-Баскет - 83:91 (19:23, 16:24, 25:19, 23:25)
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