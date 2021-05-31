Энтони Дэвис пропустит пятый матч серии плей-офф с Финикс Санз

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис, скорее всего, пропустит пятый матч серии плей-офф с "Финикс Санз", пишет инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в "Твиттере".

Баскетболист не сыграет в матче, который состоится в ночь на 2 июня, из-за растяжения мышц паха.

В четвёртом матче плей-офф форвард "Лейкерс" Кайл Кузма заменил Дэвиса в стартовой пятёрке во второй половине. Энтони успел провести на паркете 19,5 минуты, набрав 6 очков (2 из 9 с игры), 4 подбора, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.