  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Энтони Дэвис пропустит пятый матч серии плей-офф с Финикс Санз
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энтони Дэвис пропустит пятый матч серии плей-офф с Финикс Санз

Баскетбол
(1 голосов)

У игрока растяжение мышц паха

Энтони Дэвис пропустит пятый матч серии плей-офф с Финикс Санз

Новина українською

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис, скорее всего, пропустит пятый матч серии плей-офф с "Финикс Санз", пишет инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в "Твиттере".

Баскетболист не сыграет в матче, который состоится в ночь на 2 июня, из-за растяжения мышц паха.

В четвёртом матче плей-офф форвард "Лейкерс" Кайл Кузма заменил Дэвиса в стартовой пятёрке во второй половине. Энтони успел провести на паркете 19,5 минуты, набрав 6 очков (2 из 9 с игры), 4 подбора, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Дэвис Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...