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Кэффи стал самым результативным игроком сезона в Суперлиге

Баскетбол
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Американец в ударе

Кэффи стал самым результативным игроком сезона в Суперлиге

фото - fbu.ua

Новина українською

Американский защитник БК Запорожье Майк Кэффи в третьем матче полуфинальной серии Суперлиги против Киев-Баскета (83:91) набрал 26 очков, что позволило ему подняться на первую позицию в списке самых результативных игроков сезона.

Кэффи с учетом регулярного чемпионата в сезоне 2020-2021 набрал 801 очко. Он обошел Тайрела Нельсона из Химика, который завершил сезон с 786 очками.

Майк Кэффи в мае был назван самым ценным баскетболистом Суперлиги в регулярном чемпионате.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Алексей Лень выиграл первый матч в плей-офф НБА.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Запорожье Майк Кэффи
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