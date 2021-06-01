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Кэффи стал самым результативным игроком сезона в Суперлиге
Американец в ударе
фото - fbu.ua
Американский защитник БК Запорожье Майк Кэффи в третьем матче полуфинальной серии Суперлиги против Киев-Баскета (83:91) набрал 26 очков, что позволило ему подняться на первую позицию в списке самых результативных игроков сезона.
Кэффи с учетом регулярного чемпионата в сезоне 2020-2021 набрал 801 очко. Он обошел Тайрела Нельсона из Химика, который завершил сезон с 786 очками.
Майк Кэффи в мае был назван самым ценным баскетболистом Суперлиги в регулярном чемпионате.
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