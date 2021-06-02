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НБА: Бруклин выбил Бостон, Финикс уничтожил Лейкерс с разницей в 30 очков
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бруклин – Бостон 123:109 (31:24, 28:27, 27:28, 37:30)
Счет в серии – 4:1
Денвер – Портленд 147:140 OT (38:25, 27:37, 27:32, 29:27, 14:14, 12:5)
Счет в серии – 3:2
Финикс – Лейкерс 115:85 (34:26, 32:10, 26:27, 23:22)
Счет в серии – 3:2
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