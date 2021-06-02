  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА: Бруклин выбил Бостон, Финикс уничтожил Лейкерс с разницей в 30 очков
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА: Бруклин выбил Бостон, Финикс уничтожил Лейкерс с разницей в 30 очков

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Бруклин выбил Бостон, Финикс уничтожил Лейкерс с разницей в 30 очков

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бруклин – Бостон 123:109 (31:24, 28:27, 27:28, 37:30)

Счет в серии – 4:1

Денвер – Портленд 147:140 OT (38:25, 27:37, 27:32, 29:27, 14:14, 12:5)

Счет в серии – 3:2

Финикс – Лейкерс 115:85 (34:26, 32:10, 26:27, 23:22)

Счет в серии – 3:2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Финикс Санз Бруклин Нетс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...