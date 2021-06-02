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Спасительный трехочковый Лилларда – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные моменты вторника в НБА
фото - sg.news.yahoo.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов сегодняшних матчей первого раунда плей-офф.
Ежедневную подборку возглавил звездный разыгрывающий Портленда Дамьен Лиллард, который в концовке матча с Денвером в фирменном стиле перевел игру в овертайм броском с дальней дистанции.
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