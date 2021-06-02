Спасительный трехочковый Лилларда – момент дня в НБА. ВИДЕО

Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов сегодняшних матчей первого раунда плей-офф.

Ежедневную подборку возглавил звездный разыгрывающий Портленда Дамьен Лиллард, который в концовке матча с Денвером в фирменном стиле перевел игру в овертайм броском с дальней дистанции.