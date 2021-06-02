  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лиллард провел историческую ночь в плей-офф НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лиллард провел историческую ночь в плей-офф НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Но проиграл матч

Лиллард провел историческую ночь в плей-офф НБА

Новина українською

Плеймейкер Портленда Дамьен Лиллард в пятом матче серии первого раунда против Денвера (140:147) стал автором исторического перформанса.

Лиллард за 52 минуты набрал 55 очков (17 из 24 с игры, 12 из 17 трехочковых, 9 из 10 с линии штрафных), собрал 6 подборов и отдал 10 результативных передач.

Американец – первый баскетболист в истории с как минимум 50 очками, 10 трехочковыми и 10 ассистами.

Также Лиллард побил рекорд НБА по количеству точных трехочковых в матче плей-офф.

Дамьен Лиллард стал вторым действующим баскетболистом по результативности в матче плей-офф после защитника Юты Донована Митчелла, который в августе прошлого года в матче с Денвером набрал 57 очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Портленд Трэйл Блэйзерс Дамьен Лиллард
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...