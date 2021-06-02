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Лиллард провел историческую ночь в плей-офф НБА
Но проиграл матч
Плеймейкер Портленда Дамьен Лиллард в пятом матче серии первого раунда против Денвера (140:147) стал автором исторического перформанса.
Лиллард за 52 минуты набрал 55 очков (17 из 24 с игры, 12 из 17 трехочковых, 9 из 10 с линии штрафных), собрал 6 подборов и отдал 10 результативных передач.
Американец – первый баскетболист в истории с как минимум 50 очками, 10 трехочковыми и 10 ассистами.
Также Лиллард побил рекорд НБА по количеству точных трехочковых в матче плей-офф.
Damian Lillard is the first player in NBA history with at least 50 points, 10 assists and 10 three-pointers in a game, regular season or playoffs. pic.twitter.com/k4bXNY4ndv— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 2, 2021
Дамьен Лиллард стал вторым действующим баскетболистом по результативности в матче плей-офф после защитника Юты Донована Митчелла, который в августе прошлого года в матче с Денвером набрал 57 очков.
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