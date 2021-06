Лиллард провел историческую ночь в плей-офф НБА

Плеймейкер Портленда Дамьен Лиллард в пятом матче серии первого раунда против Денвера (140:147) стал автором исторического перформанса.

Лиллард за 52 минуты набрал 55 очков (17 из 24 с игры, 12 из 17 трехочковых, 9 из 10 с линии штрафных), собрал 6 подборов и отдал 10 результативных передач.

Американец – первый баскетболист в истории с как минимум 50 очками, 10 трехочковыми и 10 ассистами.

Также Лиллард побил рекорд НБА по количеству точных трехочковых в матче плей-офф.

Damian Lillard is the first player in NBA history with at least 50 points, 10 assists and 10 three-pointers in a game, regular season or playoffs. pic.twitter.com/k4bXNY4ndv