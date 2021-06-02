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Когда в тебя вселился Джордан: 55 очков Лилларда в матче с Денвером. ВИДЕО
Один из самых брутальных перформансов в истории НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Разыгрывающий Портленда Дамьен Лиллард в пятом матче серии с Денвером (140:147, 2 ОТ) стал первым баскетболистом в истории, которому удалось набрать 50 очков, реализовать 10 трехочковых и отдать 10 результативных передач.
Лиллард завершил игру с 55 баллами и отгрузил в корзину Денвера рекордные в истории плей-офф НБА 12 трехочковых при всего 17 попытках.
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