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Когда в тебя вселился Джордан: 55 очков Лилларда в матче с Денвером. ВИДЕО

Баскетбол
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Один из самых брутальных перформансов в истории НБА

Когда в тебя вселился Джордан: 55 очков Лилларда в матче с Денвером. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Разыгрывающий Портленда Дамьен Лиллард в пятом матче серии с Денвером (140:147, 2 ОТ) стал первым баскетболистом в истории, которому удалось набрать 50 очков, реализовать 10 трехочковых и отдать 10 результативных передач.

Лиллард завершил игру с 55 баллами и отгрузил в корзину Денвера рекордные в истории плей-офф НБА 12 трехочковых при всего 17 попытках.

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В статье: НБА Портленд Трэйл Блэйзерс Дамьен Лиллард
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