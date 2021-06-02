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Звезды Бруклина установили рекорд результативности в плей-офф НБА

Баскетбол
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Звезды Бруклина установили рекорд результативности в плей-офф НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бруклин в первом раунде плей-офф в пяти матчах обыграл Бостон и впервые за 7 лет вышел в полуфинал Восточной конференции.

Трио звезд Нетс Кевин Дюрант-Кайри Ирвинг-Джеймс Харден в среднем за игру набирало по 85,2 очка. Это лучший показатель результативности в истории плей-офф.

Дюрант в серии с Бостоном в среднем за игру набирал по 32,6 очка, Харден по 27,8 очка, а Ирвинг – по 24,8 балла.

Бруклин во втором раунде плей-офф сыграет с Милуоки.

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В статье: НБА Бруклин Нетс
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