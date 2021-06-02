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Звезды Бруклина установили рекорд результативности в плей-офф НБА
Вот как их остановить?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бруклин в первом раунде плей-офф в пяти матчах обыграл Бостон и впервые за 7 лет вышел в полуфинал Восточной конференции.
Трио звезд Нетс Кевин Дюрант-Кайри Ирвинг-Джеймс Харден в среднем за игру набирало по 85,2 очка. Это лучший показатель результативности в истории плей-офф.
Kevin Durant, James Harden and Kyrie Irving combined for 85.2 points per game in the First Round.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 2, 2021
That is the most by a trio in any playoff series in NBA history.
h/t @EliasSports pic.twitter.com/N9J5AZ20nx
Дюрант в серии с Бостоном в среднем за игру набирал по 32,6 очка, Харден по 27,8 очка, а Ирвинг – по 24,8 балла.
Бруклин во втором раунде плей-офф сыграет с Милуоки.
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