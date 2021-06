Звезды Бруклина установили рекорд результативности в плей-офф НБА

Бруклин в первом раунде плей-офф в пяти матчах обыграл Бостон и впервые за 7 лет вышел в полуфинал Восточной конференции.

Трио звезд Нетс Кевин Дюрант-Кайри Ирвинг-Джеймс Харден в среднем за игру набирало по 85,2 очка. Это лучший показатель результативности в истории плей-офф.

Kevin Durant, James Harden and Kyrie Irving combined for 85.2 points per game in the First Round.



That is the most by a trio in any playoff series in NBA history.



