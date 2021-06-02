Бостон сместил главного тренера и президента

"Бостон Селтикс" официально объявил, что Брэд Стивенс покинул пост главного тренера и станет новым президентом по баскетбольным операциям. Среди прочего, Стивенс будет заниматься поисками нового главного тренера.

Дэнни Эйндж уходит с поста президента по баскетбольным операциям. Он ещё некоторое время продолжит работать во фронт-офисе в межсезонье в переходный период.

"Помощь в руководстве этой организацией была захватывающим моментом и останется в памяти на всю жизнь. Я работал с Брэдом и знаю, что нельзя отдать управление баскетбольными операциями „Селтикс“ в лучшие руки. Я благодарен владельцу клуба, всем моим коллегам по „Бостону“ и лучшим болельщикам в НБА за то, что они были частью этого пути", — заявил Эйндж.