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Бостон сместил главного тренера и президента
Новым президентом по баскетбольным операциям став Брэд Стивенс
"Бостон Селтикс" официально объявил, что Брэд Стивенс покинул пост главного тренера и станет новым президентом по баскетбольным операциям. Среди прочего, Стивенс будет заниматься поисками нового главного тренера.
Дэнни Эйндж уходит с поста президента по баскетбольным операциям. Он ещё некоторое время продолжит работать во фронт-офисе в межсезонье в переходный период.
"Помощь в руководстве этой организацией была захватывающим моментом и останется в памяти на всю жизнь. Я работал с Брэдом и знаю, что нельзя отдать управление баскетбольными операциями „Селтикс“ в лучшие руки. Я благодарен владельцу клуба, всем моим коллегам по „Бостону“ и лучшим болельщикам в НБА за то, что они были частью этого пути", — заявил Эйндж.
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