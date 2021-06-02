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Прометей с разгромным счётом обыграл Днепр и повел в серии плей-офф

Баскетбол
(1 голосов)

Хозяева выглядели убедительнее

Прометей с разгромным счётом обыграл Днепр и повел в серии плей-офф

Новина українською

Прометей принимал Днепр в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф Суперлиги Париматч.

Команды провели равную первую четверть, которую удачно сыграли гости. Прометею удалось отобрать преимущество во второй четверти. Команда Гинзбурга пропустила лишь 11 очков, но сумела стабилизировать игру в нападении.

Переломным отрезком матча стала третья десятиминутка, во время которой хозяева решили все вопросы в этой игре.

Команда Дмитрия Болдаева не нашла аргументов для соперника в этом матче. Прометей получил очень убедительную победу со счетом 89:53.

Суперлига Париматч. Плей-офф, 1/2 финала

Прометей - Днепр 89:53 (17:21, 20:11, 31: 4, 21:17)

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В статье: БК Днепр БК Прометей (Камянское)
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