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Шакил О'Нил высказался о провале Лейкерс

Баскетбол
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Он считает, что команда играла без чёткого понимания

Шакил О'Нил высказался о провале Лейкерс

Фото: instagram.com/shaq

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Член Зала славы, прославленный баскетболист Шакил О'Нил, высказался о выступлении "Лос-Анджелес Лейкерс" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА с "Финикс Санз" (85:115, 2-3).

"Как бывший игрок "Лейкерс" я скажу то, что должен — они играли мягко, без души, без гордости, без чёткого понимания неотложности. У Леброна рейтинг "плюс-минус" был "-24". Мистер Биг Шоу сыграл не лучшим образом. Но когда у одного парня что-то идёт не так, шаг вперёд должен сделать кто-то другой. В каждой команде есть игрок, который хочет больше минут, больше бросков. Пусть сделает шаг вперёд. Это шанс сделать себе имя. "Лейкерс" — великая чемпионская команда, они всегда играли с гордостью. Когда у нас играли звёзды, и у них что-то не получалось, вперёд выходили другие", — сказал О'Нил.

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В статье: О`Нил Шакил
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