БК Запорожье обыграл Киев-Баскет и продлил серию 1/2 финала Суперлиги

Вдохновенная игра стартовой пятерки помогла Запорожью в Каменском разбить Киев-Баскет и перевести серию в пятый матч.

Основа запорожцев набрала 79 из 83 очков, а самым результативным у номинальных хозяев стал Ауримас Маяускас, который набрал 25 очков (10 из 21 с игры, 3 из 4 с линии штрафных) и собрал 11 подборов. MVP регулярного чемпионата Майк Кеффи поддержал литовца дабл-даблом (16+10 передач).

Запорожцы в четвертом матче серии доминировали как в трехсекундной зоне (32 на 16 по набранным очкам), так и с периметра, реализовав 12 из 22 трехочковых.

Решающий матч 1/2 финала плей-офф Суперлиги пройдет 6 июня в Киеве.

Запорожье – Киев-Баскет – 83:62 (21:8, 19:24, 18:18, 25:12)

Счет в серии – 2:2