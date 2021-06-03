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Трехочковый с сиреной от Митчелла – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты среды в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей первого раунда плей-офф.
Традиционную подборку возглавил звездный защитник Юты Донован Митчелл, который в концовке первой половины матча с Мемфисом отметился эффектным трехочковым с сиреной.
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