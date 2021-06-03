Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лень – самый результативный украинец в плей-офф
С первой попытки заскочил на вершину
Алексей Лень с Вашингтоном дебютировал в плей-офф, проиграв Филадельфии в серии первого раунда со счетом 1:4.
Украинец появлялся на площадке в каждом из пяти матчей. Проводя на площадке по 10,3 минуты, Лень в среднем за игру приносил Уизардс по 4,0 очка и 2,2 подбора.
Таким образом, Лень стал самым результативным украинским легионером в истории НБА по средней результативности в плей-офф. Алексей превзошел Кирилла Фесенко (3,3 очка за игру), Станислава Медведенко (3,3), Виталия Потапенко (2,4) и Алексея Печерова (0,7).
Самым результативным для Алексея Леня стал первый матч в плей-офф, в котором центровой сборной Украины набрал 12 очков.
Популярное сейчас
- Костюк пробилась в 3-й раунд Ролан Гаррос. Как это было
- Свитолина побеждает американку во втором круге Ролан Гаррос. Как это было
- Первый приоритет и возможные соперники. Как Заря будет пробиваться в группу Лиги Европы
- "I'm back". Как рождался самый известный факс в истории спорта
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО