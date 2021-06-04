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НБА: Финикс выбил Лейкерс, Денвер прошел Портленд
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Портленд – Денвер 115:126 (33:29, 35:32, 33:37, 14:28)
Счет в серии – 2:4
Лейкерс – Финикс 100:113 (14:36, 27:26, 35:27, 24:24)
Счет в серии – 2:4
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