  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА: Финикс выбил Лейкерс, Денвер прошел Портленд
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА: Финикс выбил Лейкерс, Денвер прошел Портленд

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Финикс выбил Лейкерс, Денвер прошел Портленд

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Портленд – Денвер 115:126 (33:29, 35:32, 33:37, 14:28)

Счет в серии – 2:4

Лейкерс – Финикс 100:113 (14:36, 27:26, 35:27, 24:24)

Счет в серии – 2:4

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Финикс Санз Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...