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ЛеБрон Джеймс впервые в карьере выбыл в первом раунде плей-офф
Что-то всегда происходит в первый раз
Лейкерс в шести матчах проиграли Финиксу в первом раунде плей-офф и досрочно прекратили защиту титула.
Лидер Озерных ЛеБрон Джеймс впервые в карьере вылетел в первом раунде пост-сезона. В предыдущих 14 случаях команды Джеймса (Кливленд, Майами и Лейкерс) неизменно проходили в полуфинал конференции.
LeBron James is now 14-1 in the first round of the playoffs.— Top Ball Coverage (@TopBallCoverage) June 4, 2021
This is the first time he’s ever been bounced this early. pic.twitter.com/0Uock27ukq
В последнем матче в сезоне ЛеБрон Джеймс провел на площадке 41 минуту и набрал 29 очков.
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