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ЛеБрон Джеймс впервые в карьере выбыл в первом раунде плей-офф

Баскетбол
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Что-то всегда происходит в первый раз

ЛеБрон Джеймс впервые в карьере выбыл в первом раунде плей-офф

Новина українською

Лейкерс в шести матчах проиграли Финиксу в первом раунде плей-офф и досрочно прекратили защиту титула.

Лидер Озерных ЛеБрон Джеймс впервые в карьере вылетел в первом раунде пост-сезона. В предыдущих 14 случаях команды Джеймса (Кливленд, Майами и Лейкерс) неизменно проходили в полуфинал конференции.

В последнем матче в сезоне ЛеБрон Джеймс провел на площадке 41 минуту и набрал 29 очков.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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