ЛеБрон Джеймс впервые в карьере выбыл в первом раунде плей-офф

Лейкерс в шести матчах проиграли Финиксу в первом раунде плей-офф и досрочно прекратили защиту титула.

Лидер Озерных ЛеБрон Джеймс впервые в карьере вылетел в первом раунде пост-сезона. В предыдущих 14 случаях команды Джеймса (Кливленд, Майами и Лейкерс) неизменно проходили в полуфинал конференции.

LeBron James is now 14-1 in the first round of the playoffs.



This is the first time he’s ever been bounced this early. pic.twitter.com/0Uock27ukq