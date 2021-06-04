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Впервые с 2010 года в финале НБА не сыграют Стеффен Карри или Леброн Джеймс
Финикс обыграл Лейкерс в первом раунде плей-офф
фото - mercurynews.com
"Финикс Санз" обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" (4-2) в первом раунде плей-офф НБА.
Таким образом, впервые с 2010 года в финале НБА не сыграют форвард Леброн Джеймс и разыгрывающий Стефен Карри. Леброн пропускал финалы в 2019-м и не сыграет в этом году. Карри в составе династии "Голден Стэйт Уорриорз" участвовал в финалах в 2015-2019 годах. В четырёх первых случаях его соперником был Леброн и его "Кливленд Кавальерс". Баланс Карри и Леброна в финале — 3-1 в пользу Стефена.
На счету Джеймса четыре титула — два в составе "Майами Хит" (2012, 2013) и по одному в "Кливленд Кавальерс" (2016) и "Лейкерс" (2020).
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