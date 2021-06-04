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Сборная Украины 3х3 в напряженном матче уступила Словении
Наша сборная продолжит борьбу в четвертьфинале с третьего места
Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 проиграла команде Словении в ответном поединке универсального квалификационного турнира Олимпиады - 14:21.
Словенцы пытались навязать свою игру и оторваться вперед. Однако на этот раз украинцы плотнее играли в защите, агрессивно атаковали. Поэтому несколько раз сборная Украины догоняла Словению и выходила вперед.
Ключевой в поединке стали опыт и игровое преимущество соперника на заключительных минутах.
Второе поражение сборной Украины означает для нее продолжение борьбы в четвертьфинале плей-офф с третьего места в группе.
БАСКЕТБОЛ 3х3. 4 июня
Группа А
Словения - Украина - 21:14
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