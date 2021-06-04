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Сборная Украины 3х3 в напряженном матче уступила Словении

Баскетбол
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Наша сборная продолжит борьбу в четвертьфинале с третьего места

Сборная Украины 3х3 в напряженном матче уступила Словении

Новина українською

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 проиграла команде Словении в ответном поединке универсального квалификационного турнира Олимпиады - 14:21.

Словенцы пытались навязать свою игру и оторваться вперед. Однако на этот раз украинцы плотнее играли в защите, агрессивно атаковали. Поэтому несколько раз сборная Украины догоняла Словению и выходила вперед.

Ключевой в поединке стали опыт и игровое преимущество соперника на заключительных минутах.

Второе поражение сборной Украины означает для нее продолжение борьбы в четвертьфинале плей-офф с третьего места в группе.

БАСКЕТБОЛ 3х3. 4 июня

Группа А

Словения - Украина - 21:14

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В статье: сборная Украины по баскетолу 3х3
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