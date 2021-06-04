Впервые сыграл в плей-офф и стал рекордсменом Украины: топ-5 матчей Леня в сезоне 2020-2021

Для Алексея Леня сезон 2020-2021 подготовил два испытания, с которыми центровой сборной Украины прежде не сталкивался. Еще никогда воспитанника БК Днепр не выгоняли из клуба НБА – 19 января Торонто указал украинцу на дверь, но это было не прощание с лигой, ведь уже спустя четыре дня Леня с рынка свободных агентов подобрал Вашингтон. И именно с Вашингтоном Алексей исполнил свою давнюю мечту и дебютировал в плей-офф.

А еще Лень по ходу сезона 2020-2021 окончательно закрепил за собой статус знакового баскетболиста в истории Украины. Именно Алексею теперь принадлежит рекорд результативности в НБА среди украинцев, и он же является самым успешным баскетболистом из Украины по средней результативности в плей-офф.

Резюмируя седьмой сезон Леня в НБА, время оглянуться назад и вспомнить лучшие матчи Алексея в минувшей кампании.

21 марта 2021 года: Бруклин – Вашингтон 113:106

Чем отметился: 20 очков (8 из 12 с игры, 4 из 5 с линии штрафных), 9 подборов и 2 блок-шота.

Почему в списке: самый результативный перформанс в сезоне, лучший в команде по показателю +/-, второй лучший в команде атакующий рейтинг.

Вашингтон в конце марта без Брэдли Била во многом благодаря эффективной игре своих центровых до последнего навязывал борьбу Бруклину с Джеймсом Харденом и Кайри Ирвингом.

В тот день Алексей Лень вышел в стартовой пятерке и наглядно продемонстрировал тренерскому штабу Нетс во главе со Стивом Нэшем, почему лучшие времена ДеАндре Джордана остались далеко позади. Украинец за счет превосходства в мобильности у чужого кольца регулярно переигрывал некогда звездного центрового Бруклина, не говоря о тех моментах, когда Вашингтону удавалось разменять Леня на кого-то из «маленьких».

С Ленем на площадке Вашингтон переиграл Бруклин с разницей в пять очков, а атакующий рейтинг украинца составил впечатляющие 140 очков на 100 владений.

5 февраля 2021 года: Майами – Вашингтон 122:95

Чем отметился: 18 очков (7 из 12 с игры, 0 из 3 трехочковых), 3 подбора, 2 передачи, 2 перехвата и 6 блок-шотов.

Почему в списке: повторение личного рекорда по количеству блок-шотов, лучший в команде по результативности, лучший в команде по показателю полезности.

В начале февраля Вашингтон с худшим в сезоне перформансом от Брэдли Била (1 из 14 с игры) на выезде без шансов проиграл Майами, завершив первую половину с унизительным отставанием в 28 очков. Единственным светлым пятном в тот вечер у гостей был именно Алексей Лень, который неожиданно стал главной атакующей опцией команды, да и вдоволь пошумел у своего кольца.

Лень в противостоянии с Хит провел первый матч в карьере с как минимум 15 очками и 6 блок-шотами. Бэм Адебайо, Тайлер Хирро, Кендрик Нанн – от длинных рук Алексея в том матче досталось многим звездам Майами.

В нападении Лень также был в ударе – украинец организовал парочку «энд-ванов», забил несколько данков и завершил игру со вторым лучшим в команде атакующим рейтингом среди игроков, отыгравших более 15 минут.

28 апреля 2021 года: Вашингтон – Лейкерс 116:107

Чем отметился: 18 очков (7 из 13 с игры, 0 из 1 трехочковых, 4 из 7 с линии штрафных), 9 подборов, 2 блок-шота

Почему в списке: второй в команде по результативности, второй лучший в команде показатель полезности, солидная игра на подборах.

Алексей Лень входил бы в пятерку самых результативных центровых современности, если бы каждый вечер ему противостоял неуклюжий великан из Лейкерс Андре Драммонд.

В победном матче с командой ЛеБрона Джеймса Лень активно пользовался бездарной защитой Драммонда, который не только позволял украинцу забивать мячи без сопротивления, но и частенько «сливал» подборы на своем щите.

С Ленем на площадке Вашингтон за 24 минуты переиграл Лейкерс с разницей в 12 очков. В тот вечер продуктивней Алексея у Уизардс сыграли только главные звезды команды – Рассел Уэстбрук (18+18 подборов+14 передач) и Брэдли Бил (27 очков, 11 из 18 с игры).

26 апреля 2021 года: Вашингтон – Сан-Антонио 143:146

Чем отметился: 17 очков (8 из 9 с игры, 1 из 1 трехочковых), 10 подборов.

Почему в списке: высокая результативность с великолепным процентом реализации бросков с игры, отличная игра на щитах, сумасшедший атакующий рейтинг, лучший показатель полезности в команде.

Пожалуй, один из самых эффективных матчей в карьере Алексей Лень сыграл в конце апреля против Сан-Антонио. За 23 минуты украинец набрал 17 очков при всего одном промахе с игры и оформил дабл-дабл с шестью подборами на чужом щите.

Это тот случай, когда Лень на физическом уровне доминировал в трехсекундной зоне Сперс. Центровой гостей Якоб Пелтль наверняка надолго запомнил украинца – в третьей четверти Алексей брутально продавил австрийца и вбил данк, затем поставил ему блок-шот, спустя несколько секунд организовал через Пелтля еще один бросок сверху, а в решающей четверти добавил «энд-ван».

Атакующий рейтинг Алексея Леня в матче с Сан-Антонио составил 188 очков на 100 владений, а его бросковая эффективность была близкой к идеалу (0,944%).

9 апреля 2021 года: Голден Стэйт – Вашингтон 107:110

Чем отметился: 15 очков (5 из 9 с игры, 5 из 5 с линии штрафных), 5 подборов, 2 перехвата.

Почему в списке: высокая результативность за ограниченное время, лучший в команде по атакующему и защитному рейтингу.

Еще один матч, в котором центровые Вашингтона сделали разницу. Робин Лопес со скамейки запасных набрал 20 очков, а Алексей Лень, привычно выйдя в стартовой пятерке, за 20 минут принес Уизардс еще 15 очков.

Хотя Лень закончил матч с отрицательным показателем полезности («-2»), атакующий рейтинг Алексея в противостоянии с Голден Стэйтом составил 148 очков на 100 владений, а защитный – лишь 94 очка.

И как не отметить, что в Сан-Франциско Лень выдал лучший матч в сезоне по эффективности на линии штрафных, реализовав каждый из пяти бросков.