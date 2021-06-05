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Клуб НБА уволил тренера после вылета из плей-офф

Баскетбол
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До этого команда восемь лет подряд проходила эту стадию

Клуб НБА уволил тренера после вылета из плей-офф

Фото: Sports.ru

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Терри Стоттс уволен с поста главного тренера "Портленд Трэйл Блэйзерс", пишет клуб на официальном сайте.

"Я очень уважаю Терри и его достижения за последние девять сезонов. Это было трудное решение как на личном, так и на профессиональном уровне, но в интересах франшизы нужно двигаться в другом направлении. Терри всегда будет занимать особое место в семье "Блэйзерс" и в сообществе Портленда. Мы полагались на честность, профессионализм и последовательность, которые он каждый день вносил в работу, и желаем ему всего наилучшего", — заявил генеральный менеджер клуба Нил Олши.

63-летний Стоттс был главным тренером "Трэйл Блэйзерс" с сезона-2012/2013. "Портленд" выходил в плей-офф НБА восемь сезонов подряд, но дошёл до финала конференции, а в нынешнем сезоне команда вылетела в первом раунде плей-офф, уступив в серии с "Денвер Наггетс" (2-4).

У Стоттса оставался ещё один гарантированный год по контракту с опцией команды на сезон-2022/2023.

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В статье: НБА Портленд Трэйл Блэйзерс
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