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Клуб НБА уволил тренера после вылета из плей-офф
До этого команда восемь лет подряд проходила эту стадию
Фото: Sports.ru
Терри Стоттс уволен с поста главного тренера "Портленд Трэйл Блэйзерс", пишет клуб на официальном сайте.
"Я очень уважаю Терри и его достижения за последние девять сезонов. Это было трудное решение как на личном, так и на профессиональном уровне, но в интересах франшизы нужно двигаться в другом направлении. Терри всегда будет занимать особое место в семье "Блэйзерс" и в сообществе Портленда. Мы полагались на честность, профессионализм и последовательность, которые он каждый день вносил в работу, и желаем ему всего наилучшего", — заявил генеральный менеджер клуба Нил Олши.
63-летний Стоттс был главным тренером "Трэйл Блэйзерс" с сезона-2012/2013. "Портленд" выходил в плей-офф НБА восемь сезонов подряд, но дошёл до финала конференции, а в нынешнем сезоне команда вылетела в первом раунде плей-офф, уступив в серии с "Денвер Наггетс" (2-4).
У Стоттса оставался ещё один гарантированный год по контракту с опцией команды на сезон-2022/2023.
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