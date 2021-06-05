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Клипперс с разницей в 7 очков обыграл Даллас и сравнял счёт в серии плей-офф НБА

Баскетбол
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Теперь командам предстоит провести ещё один матч

Клипперс с разницей в 7 очков обыграл Даллас и сравнял счёт в серии плей-офф НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В шестом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Клипперс" на выезде обыграл "Даллас Маверикс" со счётом 104:97 и сравнялся в серии — 3-3. Седьмая решающая встреча пройдёт 6 июня.

В составе победителей лучшим на площадке был Кавай Леонард (45 очков).

Напомним, что победитель этой пары сыграет с "Ютой Джаз".

НБА. Плей-офф. 1/4 финала. Запад. 6-й матч

Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс 97:104 (28:26? 17:22, 32:25, 20:31)

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В статье: Лос-Анджелес Клипперс Даллас Маверикс
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