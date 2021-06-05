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Назван обладатель награды за спортивное поведение в НБА
Им стал защитник Милуоки Бакс
Защитник "Милуоки Бакс" Джру Холидэй получил награду Джо Думарса за спортивное поведение, пишет официальный сайт лиги.
Ежегодная награда НБА присуждается игроку, который лучше всего представляет идеалы спортивного мастерства на площадке. Из списка из 30 кандидатов группа руководителей лиги выбрала по одному финалисту от каждого из шести дивизионов НБА.
Помимо Холидея (Центральный дивизион), другими финалистами стали центровой "Майами Хит" Бэм Адебайо (Юго-Восточный дивизион), форвард "Сакраменто Кингз" Харрисон Барнс (Тихоокеанский дивизион), защитник "Миннесота Тимбервулвз" Джош Окоги (Северо-Западный дивизион), защитник "Бостон Селтикс" Кемба Уокер (Атлантический дивизион) и защитник "Сан-Антонио Спёрс" Деррик Уайт (Юго-Западный дивизион).
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