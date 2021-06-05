Кавай Леонард установил рекорд НБА

Форвард "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Леонард набрал 45 очков, шесть подборов и три передачи в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА с "Даллас Маверикс" (104:97, 3-3).

Леонард — первый игрок в истории НБА, который провёл четыре игры в одной серии плей-офф с не менее чем 29 набранными очками и при этом показывал не менее 66% точности с игры.

Леонард повторил личный рекорд результативности в плей-офф и стал пятым игроком в истории лиги, который набрал 45+ очков в составе нескольких команд в плей-офф. Он присоединился к Леброну Джеймсу, Рэю Аллену, Кариму Абдул-Джаббару и Уилту Чемберлену.