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Кавай Леонард установил рекорд НБА
Также он повторил достижение Леброна
Форвард "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Леонард набрал 45 очков, шесть подборов и три передачи в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА с "Даллас Маверикс" (104:97, 3-3).
Леонард — первый игрок в истории НБА, который провёл четыре игры в одной серии плей-офф с не менее чем 29 набранными очками и при этом показывал не менее 66% точности с игры.
Леонард повторил личный рекорд результативности в плей-офф и стал пятым игроком в истории лиги, который набрал 45+ очков в составе нескольких команд в плей-офф. Он присоединился к Леброну Джеймсу, Рэю Аллену, Кариму Абдул-Джаббару и Уилту Чемберлену.
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