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НБА. Плей-офф. Бруклин побеждает Милуоки в первом матче плей-офф

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матча 1/4 финала

НБА. Плей-офф. Бруклин побеждает Милуоки в первом матче плей-офф

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 5 на 6 июня состоялся матч 1/4 финала розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации 2020/2021. Вашему вниманию его результат:

НБА. Плей-офф. 1/4 финала

"Бруклин" - "Милуоки"

115 - 107 (30-32; 33-29; 35-23; 17-23)

Счет в серии: 1-0

Результаты Кубка Стэнли

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В статье: НБА
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