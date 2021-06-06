Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Плей-офф. Бруклин побеждает Милуоки в первом матче плей-офф
Результаты матча 1/4 финала
В ночь с 5 на 6 июня состоялся матч 1/4 финала розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации 2020/2021. Вашему вниманию его результат:
НБА. Плей-офф. 1/4 финала
"Бруклин" - "Милуоки"
115 - 107 (30-32; 33-29; 35-23; 17-23)
Счет в серии: 1-0
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- СМИ: Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020
- СМИ: Чемпион Турции заинтересован в подписании Лунина
- Форма сборной, новая работа Реброва, бразилец в Металле. Главные новости за 6 июня
- Трехочковый с сиреной от Митчелла – момент дня в НБА. ВИДЕО
- Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...