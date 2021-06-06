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Запорожье победило Киев-Баскет в решающем матче за финал Суперлиги
Известный второй финалист
фото - fbu.ua
БК "Запорожье" в пятом полуфинальном матче розыгрыша плей-офф украинской баскетбольной Суперлиги 2020/2021 победил столичный "Киев-Баскет" и обеспечил себе право сыграть в финале розыгрыша чемпионата.
Счет встречи 92-66 (26-16; 27-13; 15-22; 24-15) в пользу триумфаторов поединка.
"Запорожье": Тихонов - 22, Сизов - 15, Маяускас - 15, Грицак - 13, Кефе - 12, Михеев - 9, Мальчевский - 4, Морозов - 2, Титов, Рагимов.
"Киев-Баскет": Янг - 20, Мэйси - 14, Павлов - 12, Ковалев - 8, Тибодо - 4, Крутоус 4, Близнюк - 2, Коренюк - 2, Шевчук.
Счет в серии: 3 - 2
"Запорожье" 9 июня начинает в Каменском финальную серию против "Прометея".
Напомним, что ранее сборная США по хоккею
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