  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Запорожье победило Киев-Баскет в решающем матче за финал Суперлиги
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Запорожье победило Киев-Баскет в решающем матче за финал Суперлиги

Баскетбол
(1 голосов)

Известный второй финалист

Запорожье победило Киев-Баскет в решающем матче за финал Суперлиги

фото - fbu.ua

UA-Футбол
Новина українською

БК "Запорожье" в пятом полуфинальном матче розыгрыша плей-офф украинской баскетбольной Суперлиги 2020/2021 победил столичный "Киев-Баскет" и обеспечил себе право сыграть в финале розыгрыша чемпионата.

Счет встречи 92-66 (26-16; 27-13; 15-22; 24-15) в пользу триумфаторов поединка.

"Запорожье": Тихонов - 22, Сизов - 15, Маяускас - 15, Грицак - 13, Кефе - 12, Михеев - 9, Мальчевский - 4, Морозов - 2, Титов, Рагимов.

"Киев-Баскет": Янг - 20, Мэйси - 14, Павлов - 12, Ковалев - 8, Тибодо - 4, Крутоус 4, Близнюк - 2, Коренюк - 2, Шевчук.

Счет в серии: 3 - 2

"Запорожье" 9 июня начинает в Каменском финальную серию против "Прометея".

Напомним, что ранее сборная США по хоккею стала бронзовым призером ЧМ 2021.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Суперлига БК Запорожье БК Киев-Баскет
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...