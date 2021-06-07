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НБА: Клипперс в семи матчах выбил Даллас, Атланта повела в серии с Филадельфией

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Клипперс в семи матчах выбил Даллас, Атланта повела в серии с Филадельфией

фото - nba.nbcsports.com

Новина українською

1-й раунд

Клипперс – Даллас 126:111 (35:38, 35:24, 30:23, 26:26)

Счет в серии – 4:3

2-й раунд

Филадельфия – Атланта 124:128 (27:42, 27:32, 29:25, 41:29)

Счет в серии – 0:1

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В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Даллас Маверикс
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