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НБА: Клипперс в семи матчах выбил Даллас, Атланта повела в серии с Филадельфией
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - nba.nbcsports.com
1-й раунд
Клипперс – Даллас 126:111 (35:38, 35:24, 30:23, 26:26)
Счет в серии – 4:3
2-й раунд
Филадельфия – Атланта 124:128 (27:42, 27:32, 29:25, 41:29)
Счет в серии – 0:1
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