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Сумасшедший аллей-уп Янга и Коллинза – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты воскресенья в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей плей-офф Филадельфия – Атланта и Клипперс – Даллас.
Ежедневную подборку возглавила комбинация в клатче от Атланты с идеальной передачей Трэя Янга и данком Джона Коллинза.
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