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Джеймс Харден пропустит матч с Милуоки Бакс из-за травмы
Джеймс не успевает восстановиться
Защитник "Бруклин Нетс" Джеймс Харден пропустит второй матч серии полуфинала Восточной конференции НБА с "Милуоки Бакс", пишет Hoops Rumors.
31-летний баскетболист не успеет восстановиться после повреждения правого подколенного сухожилия. Более детальной информации о сроках восстановления Хардена клуб пока не предоставил.
В 6 матчах плей-офф-2021 Джеймс набирал в среднем 23,2 очка, 8,8 передачи, 6,2 подбора и 1,7 перехвата за 30,5 минуты.
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