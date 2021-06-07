Джеймс Харден пропустит матч с Милуоки Бакс из-за травмы

Защитник "Бруклин Нетс" Джеймс Харден пропустит второй матч серии полуфинала Восточной конференции НБА с "Милуоки Бакс", пишет Hoops Rumors.

31-летний баскетболист не успеет восстановиться после повреждения правого подколенного сухожилия. Более детальной информации о сроках восстановления Хардена клуб пока не предоставил.

В 6 матчах плей-офф-2021 Джеймс набирал в среднем 23,2 очка, 8,8 передачи, 6,2 подбора и 1,7 перехвата за 30,5 минуты.