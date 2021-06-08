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Данк Гриффина через Янниса – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты понедельника в НБА
фото - netswire.usatoday.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов сегодняшних матчей второго раунда плей-офф.
Ежедневную подборку возглавил тяжелый форвард Бруклина Блэйк Гриффин, который в матче с Милуоки положил данк через звезду Бакс Янниса Адетокумбо.
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