ЛеБрон Джеймс не выступит на Олимпиаде в Токио

Две суперзвезды Лейкерс ЛеБрон Джеймс и Энтони Дэвис не поедут со сборной США на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщил инсайдер The Athletic Джо Вардон.

"По словам источника, близкого к обоим игрокам, Леброн и Дэвис не будут играть за сборную США из-за ужасного сезона с травмами", - сказал Вардон.

Джеймс выигрывал Олимпийские игры в 2008 и 2012 годах, а Дэвис входил в состав сборной США на Играх в Лондоне, причем на тот момент американец еще не дебютировал в НБА.

Сборная США на групповом этапе Олимпийских игр в Токио сыграет с Францией, Ираном и одним из победителей квалификационного турнира.