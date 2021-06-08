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ЛеБрон Джеймс не выступит на Олимпиаде в Токио

Баскетбол
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Как и Энтони Дэвис

ЛеБрон Джеймс не выступит на Олимпиаде в Токио

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Две суперзвезды Лейкерс ЛеБрон Джеймс и Энтони Дэвис не поедут со сборной США на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщил инсайдер The Athletic Джо Вардон.

"По словам источника, близкого к обоим игрокам, Леброн и Дэвис не будут играть за сборную США из-за ужасного сезона с травмами", - сказал Вардон.

Джеймс выигрывал Олимпийские игры в 2008 и 2012 годах, а Дэвис входил в состав сборной США на Играх в Лондоне, причем на тот момент американец еще не дебютировал в НБА.

Сборная США на групповом этапе Олимпийских игр в Токио сыграет с Францией, Ираном и одним из победителей квалификационного турнира.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Олимпийские игры 2020
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