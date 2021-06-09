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НБА: Юта повела в серии с Клипперс, Филадельфия ответила Атланте

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Юта повела в серии с Клипперс, Филадельфия ответила Атланте

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Филадельфия – Атланта 118:102 (33:20, 24:35, 34:29, 27:18)

Счет в серии – 1:1

Юта – Клипперс 112:109 (18:25, 29:35, 32:19, 33:30)

​​​​​​​Счет в серии – 1:0

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В статье: НБА Юта Джаз Филадельфия 76er
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