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НБА: Юта повела в серии с Клипперс, Филадельфия ответила Атланте
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Филадельфия – Атланта 118:102 (33:20, 24:35, 34:29, 27:18)
Счет в серии – 1:1
Юта – Клипперс 112:109 (18:25, 29:35, 32:19, 33:30)
Счет в серии – 1:0
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