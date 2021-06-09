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Йокич признан самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА
Историческое достижение серба
фото - nba.com
Центровой Денвера Никола Йокич стал MVP регулярного чемпионата НБА 2020-2021. В голосовании журналистов серб получил 91 из 100 первых мест, а его итоговый отрыв от ближайшего преследователя составил 385 очков.
Йокич вошел в историю НБА, как MVP с самым низким номером на драфте. В 2014 году Денвер забрал серба во втором раунде под 41-м пиком.
Полные результаты голосования за MVP НБА:
NBA regular-season MVP voting breakdown pic.twitter.com/uomc9Xpazp— Mark Medina (@MarkG_Medina) June 8, 2021
Никола Йокич в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирал по 26,4 очка, 10,8 подбора и 8,3 передачи, чем помог Денверу занять третье место в Западной конференции.
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