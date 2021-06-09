Йокич признан самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА

Центровой Денвера Никола Йокич стал MVP регулярного чемпионата НБА 2020-2021. В голосовании журналистов серб получил 91 из 100 первых мест, а его итоговый отрыв от ближайшего преследователя составил 385 очков.

Йокич вошел в историю НБА, как MVP с самым низким номером на драфте. В 2014 году Денвер забрал серба во втором раунде под 41-м пиком.

Полные результаты голосования за MVP НБА:

NBA regular-season MVP voting breakdown pic.twitter.com/uomc9Xpazp — Mark Medina (@MarkG_Medina) June 8, 2021

Никола Йокич в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирал по 26,4 очка, 10,8 подбора и 8,3 передачи, чем помог Денверу занять третье место в Западной конференции.