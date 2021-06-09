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Йокич признан самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Историческое достижение серба

Йокич признан самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА

фото - nba.com

Новина українською

Центровой Денвера Никола Йокич стал MVP регулярного чемпионата НБА 2020-2021. В голосовании журналистов серб получил 91 из 100 первых мест, а его итоговый отрыв от ближайшего преследователя составил 385 очков.

Йокич вошел в историю НБА, как MVP с самым низким номером на драфте. В 2014 году Денвер забрал серба во втором раунде под 41-м пиком.

Полные результаты голосования за MVP НБА:

Никола Йокич в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирал по 26,4 очка, 10,8 подбора и 8,3 передачи, чем помог Денверу занять третье место в Западной конференции.

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В статье: НБА Никола Йокич Денвер Наггетс
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