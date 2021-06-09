Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Никола Йокич: лучшие моменты сезона от MVP. ВИДЕО
Смотрим, как серб шел к исторической награде.
Центровой Денвера Никола Йокич накануне был официально назван самым ценным игроком регулярного чемпионата 2020-2021 в НБА. Он стал MVP с самым низким номером на драфте НБА.
Никола Йокич – первый центровой после легендарного Шакила О’Нила с наградой самому ценному баскетболисту регулярного чемпионата.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сразу три клуба интересуются футболистом Динамо
- Форвард Динамо заинтересовал три испанских клуба
- Ребров: Моя зарплата в Ференцвароше была низкой
- НБА. Плей-офф. Бруклин побеждает Милуоки в первом матче плей-офф
- Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...