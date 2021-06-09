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Никола Йокич: лучшие моменты сезона от MVP. ВИДЕО

Баскетбол
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Смотрим, как серб шел к исторической награде.

Никола Йокич: лучшие моменты сезона от MVP. ВИДЕО

Новина українською

Центровой Денвера Никола Йокич накануне был официально назван самым ценным игроком регулярного чемпионата 2020-2021 в НБА. Он стал MVP с самым низким номером на драфте НБА.

Никола Йокич – первый центровой после легендарного Шакила О’Нила с наградой самому ценному баскетболисту регулярного чемпионата.

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В статье: НБА Никола Йокич Денвер Наггетс
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