Никола Йокич: лучшие моменты сезона от MVP. ВИДЕО

Центровой Денвера Никола Йокич накануне был официально назван самым ценным игроком регулярного чемпионата 2020-2021 в НБА. Он стал MVP с самым низким номером на драфте НБА.

Никола Йокич – первый центровой после легендарного Шакила О’Нила с наградой самому ценному баскетболисту регулярного чемпионата.