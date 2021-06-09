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Индиана Пэйсерс уволила главного тренера

Баскетбол
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Не долго музыка играла

Индиана Пэйсерс уволила главного тренера

Новина українською

Нэйт Бьоркгрен был уволен с поста главного тренера "Индианы Пэйсерс". Об этом пишет ESPN со ссылкой на свои источники. Руководство клуба провело встречу со специалистом вчера, 8 июня, где и известило Бьоркгрена о своём решении.

Новым наставником команды станет более опытный и авторитетный специалист. Нэйт, по сведениям ESPN, в какой-то момент испортил отношения с лидерами команды.

Бьоркгрен возглавил "Пэйсерс" в 2020 году, сменив на этом посту Нэйта Макмиллана. Под его руководством команда заняла девятое место в Восточной конференции. В матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации "Индиана Пэйсерс", напомним, разгромно проиграла "Вашингтон Уизардс" и не вышла в плей-офф.

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В статье: Индиана Пэйсерс
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