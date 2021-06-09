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Леброн Джеймс сменит игровой номер в новом сезоне

Баскетбол
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Баскетболист возьмет себе 6-й номер

Леброн Джеймс сменит игровой номер в новом сезоне

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Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс в следующем сезоне поменяет игровой номер с 23-го на 6-й, сообщает The Athletic.

Партнёр Леброна по команде Энтони Дэвис решил продолжить выступление на площадке под 3-м номером. Ожидается, что Джеймс сменит номер после выхода на экраны фильма "Космический джем: Новое поколение", в котором он сыграл главную роль.

Джеймс выступал под 6-м номером за "Майами Хит", потом он взял себе 23-й номер, когда вернулся в "Кливленд Кавальерс", Сезон-2020/2021 завершился для Джеймса первым в карьере вылетом в первом раунде плей-офф.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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