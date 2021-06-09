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Один из самых высокооплачиваемых игроков Бостон Селтикс покинет клуб

Баскетбол
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Стороны расстанутся по взаимному согласию

Один из самых высокооплачиваемых игроков Бостон Селтикс покинет клуб

Новина українською

Разыгрывающий "Бостон Селтикс" Кемба Уокер покинет команду в предстоящее межсезонье, сообщает Bleacher Report.

Стороны расстанутся по взаимному согласию. После поражения "Селтикс" в первом раунде плей-офф НБА Брэд Стивенс покинул должность главного тренера и заменил Дэнни Эйнджа на посту президента по баскетбольным операциям. Клуб собирается провести чистку состава. Команда сохранит Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна, но расстанется с Уокером.

Уокер помог "Селтикс" дойти до финала Восточной конференции в 2020 году. Эйндж прошлым летом попытался обменять Кембу на разыгрывающего "Милуоки Бакс" Джру Холидэя. Попытки клуба обменять его обидели игрока. Следующей командой Уокера может стать "Оклахома-Сити Тандер". В контракте четырёхкратного участника Матча звёзд Уокера осталось два года с зарплатой $ 74 млн.

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В статье: Бостон Селтикс Кемба Уокер
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