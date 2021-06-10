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НБА: Финикс повел 2:0 в серии с Денвером
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - USA TODAY Sports
Ключевой вклад во вторую подряд домашнюю победу Финикса сделали Девин Букер (18+10 подборов) и Крис Пол (17+15 передач), а самым результативным игроком матча стал MVP регулярного чемпионата Никола Йокич (24+13 подборов+6 передач).
Финикс – Денвер 123:98 (25:21, 27:21, 34:25, 37:31)
Счет в серии – 2:0
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