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Потрясающий "слепой" пас Пола – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты среды в НБА
фото - eprimefeed.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов второго матча полуфинальной серии Западной конференции между Финиксом и Денвером.
На первом месте оказался звездный разыгрывающий Санз Крис Пол, который во второй половине матча после перехвата отдал изумительную передачу вслепую на Дарио Шарича.
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