Гобер в третий раз в карьере признан лучшим защитником сезона в НБА

Центровой Юты Руди Гобер стал трехкратным обладателем награды NBA Defensive Player of Year и повторил достижение нынешнего центрового Филадельфии Дуайта Ховарда. Чаще эти игроков награду брали только Дикембе Мутомбо и Бен Уоллес – по 4 раза.

В голосовании журналистов Гобер получил 84 из 100 первых мест. Француз набрал 464 очка, опередив Бена Симмонса (Филадельфия, 287) и Дрэймонда Грина (Голден Стэйт, 76). Остальные претенденты набрали меньше 35 очков.

Гобер в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирал по 14,3 очка, 13,5 подбора и 2,7 блок-шота.

Благодаря французскому центровому Юта завершила регулярный чемпионат с четвертым лучшим защитным рейтингом в НБА. С Гобером на площадке Джаз в среднем за 100 владений пропускали всего 100,9 очка.