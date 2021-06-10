Прометей разбил Запорожье в первом матче финала Суперлиги

Борьба в матче шла только в первой половине игры, а после большого перерыва гости за 10-минутный отрезок набрали лишь 9 очков и досрочно вывесили белый флаг.

Прометей существенно превзошел запорожцев по набранным очкам после потерь (31-11), по очкам из трехсекундной зоны (32-22) и по очкам скамейки запасных (44-15). Хозяева позволили команде Валерия Плеханова реализовать лишь 31% бросков с игры, включая 8 из 30 трехочковых.

Самым результативным игроком матча стал американский легионер Прометея Рашад Вон, который за 27 минут набрал 18 очков и завершил игру с показателем полезности «+29».

Прометей – Запорожье 85:57 (21:20, 21:14, 23:9, 20:14)

Счет в серии – 1:0

Второй матч финала плей-офф Суперлиги будет сыгран 11 мая в Каменском.