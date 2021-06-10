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Четыре невероятных фактора, которые сделали Йокича MVP сезона в НБА

Баскетбол
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Разбираемся, за счет чего серб из Денвера переписал историю НБА

Четыре невероятных фактора, которые сделали Йокича MVP сезона в НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

По материалам официального сайта НБА

Никола Йокич – уникальное явление для НБА. Еще никогда самым ценным игроком регулярного чемпионата не признавался баскетболист, выбранный так низко на драфте (41-й пик в 2014). А весомости этому достижению добавляют еще несколько фактов – Йокич стал первым MVP из Денвера, первым сербом, удостоенным этого звания, и первым MVP-центровым со времен Шакила О’Нила, бравшего награду в 2000 году в майке Лос-Анджелес Лейкерс.

Ниже четыре ключевых статистических данных, которые позволили Николе Йокичу в борьбе за статус MVP регулярного чемпионата возвыситься над Джоэлем Эмбиидом, Стефеном Карри и остальными звездами лиги.

Факт №1: Йокич не пропустил в регулярном чемпионате ни одного матча

В дополнение к своей феноменальной персональной статистике (26,4 очка, 10,8 подбора и 8,3 передачи в среднем за вечер) Йокич во время сжатого и сокращенного из-за пандемии коронавируса регулярного чемпионата продемонстрировал способность, выгодно выделявшую его на фоне того же Эмбиида. Серб стал одним из 11 баскетболистов, выходивших на площадку в каждом из 72 матчей регулярки. Йокич – первый MVP после Коби Брайанта в 2008 года, сыгравший в каждом матче сезона.

По количеству проведенных минут на площадке (2488) Йокича смогли опередить только два баскетболиста Нью-Йорка Джулиус Рэндл и Ар Джей Барретт.

Готовность Николы помочь Денверу в каждом матче в конце концов привела Наггетс к третьему месту в Западной конференции. И это с учетом того, что команда Майкла Мэлоуна в середине апреля потеряла свою вторую атакующую опцию – канадского плеймейкера Джамала Мюррея.

Факт №2: Йокич раздал 599 ассистов

Никола Йокич в минувшем регулярном чемпионате укрепил свою репутацию лучшего пасующего бигмена современности и одного из лучших в истории НБА. Йокич, раздавая в среднем за игру по 8,3 передачи, превзошел феноменальное достижение легендарного Уилта Чемберлена и стал первым баскетболистом ростом не менее 2,08, которому в трех сезонах удавалось отдавать как минимум 7 результативных передач за игру.

Среднее количество ассистов от центровых:

8,6: Уилт Чемберлен (1967-68);

8,3: Никола Йокич (2020-2021);

7,8: Уилт Чемберлен (1966-67);

7,3: Никола Йокич (2018-2019);

7,0: Никола Йокич (2019-2020).

Уникальность плеймейкерских способностей Йокича заключается в том, что Никола за счет невероятного баскетбольного IQ видит площадку на несколько ходов вперед. Для него нет нерешаемых задач – серб легко может отдать остроумную передачу из-за головы под кольцом, бросить в быстрый прорыв одноклубника тачдаун-пасом со своей половины площадки или найти свободного игрока на трехочковой дуге.

В регулярном чемпионате Йокич ассистировал 17 одноклубникам. Чаще всего с передач MVP забивали Майкл Портер-младший (136 ассистов, 52,7% бросков после передач Николы), Джамал Мюррей (93 передачи, 49,9%), Уилл Бартон (72, 47,3%) и Пол Миллсэп (54, 57,1%).

Баскетболисты Денвера реализовали 60,14% бросков после передач Николы Йокича – и это еще одно подтверждение того, насколько исключительным является серб в плане дирижирования одним из лучших нападений регулярного чемпионата.

Факт №3: Йокич – рекордсмен сезона по касаниям мяча

Ни один баскетболист в сезоне 2020-2021 не коснулся мяча больше, чем Никола Йокич. Более того, никто и близко не подобрался к показателю новоиспеченного MVP. Йокич в 72 матчах выполнил 7269 касаний мяча – и это на 1077 касаний больше, чем у Рассела Уэстбрука из Вашингтона (6192). Йокич в среднем за игру касался мяча 101 раз, что на 3,6 раза больше, чем у литовского легионера Индианы Домантаса Сабониса (97,4).

Мяч оказывался в руках Йокича почти в каждой атаке Денвера. Чаще всего Никола встречался с игровым снарядом в районе трехочковой дуги прямо перед кольцом, но мяч не оставался надолго в руках серба. В среднем он владел мячом 2,75 секунды на каждое касание, а по общему времени (333 минуты за 72 матча) Йокич занял только 17-е место в НБА, значительно уступив Луке Дончичу из Далласа (589 минут).

При рекордном количестве касаний мяча Йокич стал только 19-м по коэффициенту задействования (29,3%). Это самый низкий показатель для MVP со времен Стива Нэша в сезоне 2005-2006. С тех пор только Дирк Новицки (2006-2007) и Стефен Карри (2014-2015) становились самыми ценными игроками регулярки и не попадали в топ-5 по уровню использования.

Эти цифры демонстрируют склонность Йокича к раздаче ассистов, а не к набору очков. Хотя серб выдавал рекордные в карьере 26,4 очка за игру, он редко целенаправленно искал бросок. Если Никола видел более перспективное направление атаки, то всегда вместо броска отдавал передачу.

Денвер закончил регулярный чемпионат с шестым лучшим в лиге атакующим показателем, набирая за 100 владений по 116,3 очка. С Йокичем на площадке атакующий рейтинг Наггетс взлетал до 120,2 очка – и это третье место среди 265 игроков, отыгравших не менее 2000 владений. Из 152 баскетболистов, сделавших не менее 500 бросков в сезоне, Йокич занял 12-е место по показателю True shooting percentage (64,7%).

Факт №4: Йокич создал более 3 тысяч очков

Никола Йокич завершил регулярный чемпионат 2020-2021 в топ-5 по общему количеству очков, подборов и передач и попал в топ-12 в каждой из трех основных статистических категорий.

Четыре невероятных фактора, которые сделали Йокича MVP сезона в НБА - изображение 1

Йокич в 72 матчах набрал 1898 очков, а еще 1490 баллов баскетболисты Денвера набрали после его передач. По количеству набранных и созданных очков впереди Йокича регулярный чемпионат закончил только один баскетболист – обладатель сезонного трипл-дабла Рассел Уэстбрук (3402 против 3388).

Связь с Уэстбруком еще и в том, что Йокич вошел в компанию к Расселу и Оскару Робертсону – единственным игрокам в истории НБА, набиравшим в среднем за игру по 25 очков, 10 подборов и 8 передач. Уэстбрук делал это дважды, а у Робертсона было три аналогичных сезона. Йокичу только 26 лет – у него впереди еще как минимум 2-3 сезона с такой внушительной индивидуальной статистикой.

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В статье: НБА Никола Йокич Денвер Наггетс
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