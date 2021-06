Четыре невероятных фактора, которые сделали Йокича MVP сезона в НБА

По материалам официального сайта НБА

Никола Йокич – уникальное явление для НБА. Еще никогда самым ценным игроком регулярного чемпионата не признавался баскетболист, выбранный так низко на драфте (41-й пик в 2014). А весомости этому достижению добавляют еще несколько фактов – Йокич стал первым MVP из Денвера, первым сербом, удостоенным этого звания, и первым MVP-центровым со времен Шакила О’Нила, бравшего награду в 2000 году в майке Лос-Анджелес Лейкерс.

Ниже четыре ключевых статистических данных, которые позволили Николе Йокичу в борьбе за статус MVP регулярного чемпионата возвыситься над Джоэлем Эмбиидом, Стефеном Карри и остальными звездами лиги.

Факт №1: Йокич не пропустил в регулярном чемпионате ни одного матча

В дополнение к своей феноменальной персональной статистике (26,4 очка, 10,8 подбора и 8,3 передачи в среднем за вечер) Йокич во время сжатого и сокращенного из-за пандемии коронавируса регулярного чемпионата продемонстрировал способность, выгодно выделявшую его на фоне того же Эмбиида. Серб стал одним из 11 баскетболистов, выходивших на площадку в каждом из 72 матчей регулярки. Йокич – первый MVP после Коби Брайанта в 2008 года, сыгравший в каждом матче сезона.

Nikola Jokic was picked 41st...



during a Taco Bell commercial.



Now, he’s the MVP ????pic.twitter.com/NueEkIjQKT — The Association (@association) June 8, 2021

По количеству проведенных минут на площадке (2488) Йокича смогли опередить только два баскетболиста Нью-Йорка Джулиус Рэндл и Ар Джей Барретт.

Готовность Николы помочь Денверу в каждом матче в конце концов привела Наггетс к третьему месту в Западной конференции. И это с учетом того, что команда Майкла Мэлоуна в середине апреля потеряла свою вторую атакующую опцию – канадского плеймейкера Джамала Мюррея.

Факт №2: Йокич раздал 599 ассистов

Никола Йокич в минувшем регулярном чемпионате укрепил свою репутацию лучшего пасующего бигмена современности и одного из лучших в истории НБА. Йокич, раздавая в среднем за игру по 8,3 передачи, превзошел феноменальное достижение легендарного Уилта Чемберлена и стал первым баскетболистом ростом не менее 2,08, которому в трех сезонах удавалось отдавать как минимум 7 результативных передач за игру.

Среднее количество ассистов от центровых:

8,6: Уилт Чемберлен (1967-68);

8,3: Никола Йокич (2020-2021);

7,8: Уилт Чемберлен (1966-67);

7,3: Никола Йокич (2018-2019);

7,0: Никола Йокич (2019-2020).

Уникальность плеймейкерских способностей Йокича заключается в том, что Никола за счет невероятного баскетбольного IQ видит площадку на несколько ходов вперед. Для него нет нерешаемых задач – серб легко может отдать остроумную передачу из-за головы под кольцом, бросить в быстрый прорыв одноклубника тачдаун-пасом со своей половины площадки или найти свободного игрока на трехочковой дуге.

В регулярном чемпионате Йокич ассистировал 17 одноклубникам. Чаще всего с передач MVP забивали Майкл Портер-младший (136 ассистов, 52,7% бросков после передач Николы), Джамал Мюррей (93 передачи, 49,9%), Уилл Бартон (72, 47,3%) и Пол Миллсэп (54, 57,1%).

Баскетболисты Денвера реализовали 60,14% бросков после передач Николы Йокича – и это еще одно подтверждение того, насколько исключительным является серб в плане дирижирования одним из лучших нападений регулярного чемпионата.

Факт №3: Йокич – рекордсмен сезона по касаниям мяча

Ни один баскетболист в сезоне 2020-2021 не коснулся мяча больше, чем Никола Йокич. Более того, никто и близко не подобрался к показателю новоиспеченного MVP. Йокич в 72 матчах выполнил 7269 касаний мяча – и это на 1077 касаний больше, чем у Рассела Уэстбрука из Вашингтона (6192). Йокич в среднем за игру касался мяча 101 раз, что на 3,6 раза больше, чем у литовского легионера Индианы Домантаса Сабониса (97,4).

In 2019 Kobe Bryant challenged Nikola Jokic to win MVP.



The Joker accepted that challenge and won! ???????? pic.twitter.com/HJWYuspCxL — Nuggets Fans Only⛏ (@NuggetsFansOnly) June 8, 2021

Мяч оказывался в руках Йокича почти в каждой атаке Денвера. Чаще всего Никола встречался с игровым снарядом в районе трехочковой дуги прямо перед кольцом, но мяч не оставался надолго в руках серба. В среднем он владел мячом 2,75 секунды на каждое касание, а по общему времени (333 минуты за 72 матча) Йокич занял только 17-е место в НБА, значительно уступив Луке Дончичу из Далласа (589 минут).

При рекордном количестве касаний мяча Йокич стал только 19-м по коэффициенту задействования (29,3%). Это самый низкий показатель для MVP со времен Стива Нэша в сезоне 2005-2006. С тех пор только Дирк Новицки (2006-2007) и Стефен Карри (2014-2015) становились самыми ценными игроками регулярки и не попадали в топ-5 по уровню использования.

Эти цифры демонстрируют склонность Йокича к раздаче ассистов, а не к набору очков. Хотя серб выдавал рекордные в карьере 26,4 очка за игру, он редко целенаправленно искал бросок. Если Никола видел более перспективное направление атаки, то всегда вместо броска отдавал передачу.

Nikola Jokic (Serbia) is the 6th player born outside the 50 states to win #KiaMVP, joining Giannis Antetokounmpo (Greece), Hakeem Olajuwon (Nigeria), Steve Nash (South Africa), Tim Duncan (Virgin Islands) and Dirk Nowitzki (West Germany). pic.twitter.com/WmckmdjRcO — NBA History (@NBAHistory) June 9, 2021

Денвер закончил регулярный чемпионат с шестым лучшим в лиге атакующим показателем, набирая за 100 владений по 116,3 очка. С Йокичем на площадке атакующий рейтинг Наггетс взлетал до 120,2 очка – и это третье место среди 265 игроков, отыгравших не менее 2000 владений. Из 152 баскетболистов, сделавших не менее 500 бросков в сезоне, Йокич занял 12-е место по показателю True shooting percentage (64,7%).

Факт №4: Йокич создал более 3 тысяч очков

Никола Йокич завершил регулярный чемпионат 2020-2021 в топ-5 по общему количеству очков, подборов и передач и попал в топ-12 в каждой из трех основных статистических категорий.

Йокич в 72 матчах набрал 1898 очков, а еще 1490 баллов баскетболисты Денвера набрали после его передач. По количеству набранных и созданных очков впереди Йокича регулярный чемпионат закончил только один баскетболист – обладатель сезонного трипл-дабла Рассел Уэстбрук (3402 против 3388).

Связь с Уэстбруком еще и в том, что Йокич вошел в компанию к Расселу и Оскару Робертсону – единственным игрокам в истории НБА, набиравшим в среднем за игру по 25 очков, 10 подборов и 8 передач. Уэстбрук делал это дважды, а у Робертсона было три аналогичных сезона. Йокичу только 26 лет – у него впереди еще как минимум 2-3 сезона с такой внушительной индивидуальной статистикой.