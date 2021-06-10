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Прометей – Запорожье: лучшие моменты первого матча финала плей-офф Суперлиги. ВИДЕО
Смотрим, как клуб из Каменского делал первый шаг к титулу
фото - fbu.ua
Накануне БК Прометей в первом матче финала плей-офф чемпионата Украины со счетом 85:57 разгромил БК Запорожье.
Лучшим игроком матча стал экс-баскетболист НБА Рашад Вон, который со скамейки запасных набросал в кольцо запорожцев 18 очков.
Второй матч финала плей-офф Суперлиги пройдет 11 мая.
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