Лидеры Милуоки установили рекорд НБА

Милуоки в третьем матче второго раунда плей-офф обыграл Бруклин (86:83, 1:2 в серии), а 68 из 86 очков Бакс в этом поединке набрали Яннис Адетокумбо и Крис Миддлтон.

Остальные игроки Милуоки принесли команде лишь 21% от всех набранных очков. Таким образом, Адетокумбо и Миддлтон стали рекордсменами НБА по проценту набранных очков для дуэтов в матче плей-офф.

Khris Middleton and Giannis Antetokounmpo combined to score 79 percent of the @Bucks points, the highest percentage of any team's points by any duo in NBA playoff history. pic.twitter.com/xR1xTRdthf