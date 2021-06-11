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Лидеры Милуоки установили рекорд НБА
Это действительно впечатляет
фото - USA TODAY Sports
Милуоки в третьем матче второго раунда плей-офф обыграл Бруклин (86:83, 1:2 в серии), а 68 из 86 очков Бакс в этом поединке набрали Яннис Адетокумбо и Крис Миддлтон.
Остальные игроки Милуоки принесли команде лишь 21% от всех набранных очков. Таким образом, Адетокумбо и Миддлтон стали рекордсменами НБА по проценту набранных очков для дуэтов в матче плей-офф.
Khris Middleton and Giannis Antetokounmpo combined to score 79 percent of the @Bucks points, the highest percentage of any team's points by any duo in NBA playoff history. pic.twitter.com/xR1xTRdthf— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 11, 2021
Стоит отметить, что Миддлтон и Адетокумбо в третьем матче серии с Бруклином реализовали 26 из 56 бросков с игры. Остальные игроки Бакс выдали лишь 8 из 34.
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