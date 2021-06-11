Лидеры Милуоки установили рекорд НБА

Милуоки в третьем матче второго раунда плей-офф обыграл Бруклин (86:83, 1:2 в серии), а 68 из 86 очков Бакс в этом поединке набрали Яннис Адетокумбо и Крис Миддлтон.

Остальные игроки Милуоки принесли команде лишь 21% от всех набранных очков. Таким образом, Адетокумбо и Миддлтон стали рекордсменами НБА по проценту набранных очков для дуэтов в матче плей-офф.

Khris Middleton and Giannis Antetokounmpo combined to score 79 percent of the @Bucks points, the highest percentage of any team's points by any duo in NBA playoff history. pic.twitter.com/xR1xTRdthf — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 11, 2021

Стоит отметить, что Миддлтон и Адетокумбо в третьем матче серии с Бруклином реализовали 26 из 56 бросков с игры. Остальные игроки Бакс выдали лишь 8 из 34.