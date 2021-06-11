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Лидеры Милуоки установили рекорд НБА

Баскетбол
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Лидеры Милуоки установили рекорд НБА

фото - USA TODAY Sports

Новина українською

Милуоки в третьем матче второго раунда плей-офф обыграл Бруклин (86:83, 1:2 в серии), а 68 из 86 очков Бакс в этом поединке набрали Яннис Адетокумбо и Крис Миддлтон.

Остальные игроки Милуоки принесли команде лишь 21% от всех набранных очков. Таким образом, Адетокумбо и Миддлтон стали рекордсменами НБА по проценту набранных очков для дуэтов в матче плей-офф.

Стоит отметить, что Миддлтон и Адетокумбо в третьем матче серии с Бруклином реализовали 26 из 56 бросков с игры. Остальные игроки Бакс выдали лишь 8 из 34.

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В статье: НБА Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо
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