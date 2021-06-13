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НБА. Плей-офф. Клипперс побеждают Юту и сокращают отрыв в серии
Результаты матча плей-офф
В ночь с 12 на 13 июня состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации 2020/2021. Вашему вниманию его результат:
НБА. Плей-офф. 1/4 финала
"Клипперс" - "Юта"
132 - 106 (27-23; 37-26; 30-34; 28-23)
Счет в серии: 1-2
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