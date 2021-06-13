  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Плей-офф. Клипперс побеждают Юту и сокращают отрыв в серии
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Плей-офф. Клипперс побеждают Юту и сокращают отрыв в серии

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матча плей-офф

НБА. Плей-офф. Клипперс побеждают Юту и сокращают отрыв в серии

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 12 на 13 июня состоялся матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации 2020/2021. Вашему вниманию его результат:

НБА. Плей-офф. 1/4 финала

"Клипперс" - "Юта"

132 - 106 (27-23; 37-26; 30-34; 28-23)

Счет в серии: 1-2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Юта Джаз плей-офф Клипперс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...