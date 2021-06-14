  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА: Финикс вышел в финал Запада, Милуоки сравнял счет в серии с Бруклином
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА: Финикс вышел в финал Запада, Милуоки сравнял счет в серии с Бруклином

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Финикс вышел в финал Запада, Милуоки сравнял счет в серии с Бруклином

фото - chinapost.nownews.com

Новина українською

Милуоки – Бруклин 107:96 (23:26, 30:22, 28:21, 26:27)

Счет в серии – 2:2

Денвер – Финикс 118:125 (22:28, 33:35, 28:33, 35:29)

Счет в серии – 4:0

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Финикс Санз Бруклин Нетс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...