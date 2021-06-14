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НБА: Финикс вышел в финал Запада, Милуоки сравнял счет в серии с Бруклином
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - chinapost.nownews.com
Милуоки – Бруклин 107:96 (23:26, 30:22, 28:21, 26:27)
Счет в серии – 2:2
Денвер – Финикс 118:125 (22:28, 33:35, 28:33, 35:29)
Счет в серии – 4:0
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