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Данк Адетокумбо после эффектной передачи – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты воскресенья в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов вчерашних матчей второго раунда плей-офф.
Традиционную подборку возглавила комбинация от Милуоки в матче с Бруклином с передачей Джру Холидэя между ног Кевину Дюранту и данком Янниса Адетокумбо через руки Блэйка Гриффина.
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