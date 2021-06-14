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Йокич совершил брутальный фол в матче с Финиксом и был удален с площадки

Баскетбол
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MVP подвели нервы

Йокич совершил брутальный фол в матче с Финиксом и был удален с площадки

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Лидер Денвера Никола Йокич досрочно завершил плей-офф после грубого нарушения правил против защитника Финикса Кэмерона Пэйна в третьей четверти серии второго раунда.

Судьи оценили действия серба неспортивным фолом второй степени и удалили его с площадки.

Перед уходом в раздевалку Йокич подошел к Пэйну и извинился.

Без Йокича Денвер проиграл со счетом 118:125 и уступил в серии со счетом 0:4.

Никола Йокич до удаления набрал 22 очка и собрал 11 подборов.

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В статье: НБА Никола Йокич Денвер Наггетс
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