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Йокич совершил брутальный фол в матче с Финиксом и был удален с площадки
MVP подвели нервы
Лидер Денвера Никола Йокич досрочно завершил плей-офф после грубого нарушения правил против защитника Финикса Кэмерона Пэйна в третьей четверти серии второго раунда.
Судьи оценили действия серба неспортивным фолом второй степени и удалили его с площадки.
Перед уходом в раздевалку Йокич подошел к Пэйну и извинился.
Без Йокича Денвер проиграл со счетом 118:125 и уступил в серии со счетом 0:4.
Никола Йокич до удаления набрал 22 очка и собрал 11 подборов.
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